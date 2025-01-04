Умер актер Театра Гоголя Александр Зотов

На 70 году жизни скончался актер Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, заслуженный артист России Александр Зотов, сообщили в театре.

Умерла актриса МХАТа Горького Генриэтта Ромодина

Коллеги актера выразили искренние соболезнования родным и близким, а также назвали его внезапный уход огромной потерей для театра.

Зотов служил в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского» с 1970 года, а с 2021 года - в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:АктерыТеатрСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры