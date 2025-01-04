Умер актер Театра Гоголя Александр Зотов
4 января 202520:14
На 70 году жизни скончался актер Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, заслуженный артист России Александр Зотов, сообщили в театре.
Коллеги актера выразили искренние соболезнования родным и близким, а также назвали его внезапный уход огромной потерей для театра.
Зотов служил в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского» с 1970 года, а с 2021 года - в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru