Умер актер, сыгравший Трехглазого ворона в «Игре престолов»

Скончался шведский актер Макс фон Сюдов. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет, сообщает Paris Match со ссылкой на его супругу Катрин.

Макс фон Сюдов скончался 8 марта, в воскресенье.

«С разбитым сердцем, с бесконечной грустью, с невыносимой болью мы сообщаем, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», — приводит цитату Катрин фон Сюдов РБК.

Шведский актер родился 10 апреля 1929 года. Мировую известность ему принесли в 1950-х годах работы в картинах режиссера Ингмара Бергмана: «Седьмая печать», «Лицо», «Девичий источник», «Земляничная поляна», «Час волка» и других.

Макс фон Сюдов дважды номинировался на премию «Оскар» как исполнитель лучшей мужской роли в фильме «Пелле-завоеватель» и за лучшую роль второго плана в картине «Жутко громко и запредельно близко».

Он также сыграл Лора Сан Текка в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» и Трехглазого ворона в сериале «Игра престолов».

Ранее стало известно о смерти голливудского актера Дэвида Полодина, одного из близнецов, сыгравшего в фильме «Няньки». Актеру исполнилось 62 года.



