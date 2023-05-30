Умер актер сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин

Шатохин умер в больнице. Прощание с артистом состоится в Московском театре юного зрителя 1 июня.

За свою творческую карьеру он снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, среди которых«Орда», «Куприн», «Довлатов», «Чувствительный милиционер» Киры Муратовой, «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова и другие.

