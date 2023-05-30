Умер актер сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин
30 мая 202316:40
Актер сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин скончался в возрасте 62 лет, сообщила режиссер Ксения Зорина в своих соцсетях.
Шатохин умер в больнице. Прощание с артистом состоится в Московском театре юного зрителя 1 июня.
За свою творческую карьеру он снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, среди которых«Орда», «Куприн», «Довлатов», «Чувствительный милиционер» Киры Муратовой, «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru