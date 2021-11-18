Умер актер «Ночного дозора» Игорь Савочкин

В Москве умер актер фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин. Об этом актриса Юлия Степанова рассказала на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что актер из-за болей в спине обратился в медицинское учреждение. Обстоятельства его смерти выясняются.