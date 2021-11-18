Умер актер «Ночного дозора» Игорь Савочкин
18 ноября 202115:21
В Москве умер актер фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин. Об этом актриса Юлия Степанова рассказала на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что актер из-за болей в спине обратился в медицинское учреждение. Обстоятельства его смерти выясняются.
Актер Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в Саратовской области. Стал известен российскому зрителю благодаря таким фильмам, как «Ночной Дозор», «Левиафан», «Черная молния», «Адмиралъ» и другие.
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18 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru