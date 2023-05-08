Актер театра и кино Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни

В Санкт-Петербурге умер актер театра и кино Сергей Дрейден, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова.

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Артист ушел из жизни в понедельник, 8 мая. Ему был 81 год.

Дрейден является лауреатом двух премий «Золотая маска», трех театральных наград Санкт-Петербурга «Золотой софит». В 2010 году он удостоился кинопремии «Ника».

Актер запомнился зрителям по ролям в фильмах «Окно в Париж» и «Русский ковчег». Всего он снялся в 60 картинах.

Актер Сергей Колесников 28 апреля умер на 69-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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