Актер театра и кино Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни
В Санкт-Петербурге умер актер театра и кино Сергей Дрейден, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова.
Артист ушел из жизни в понедельник, 8 мая. Ему был 81 год.
Дрейден является лауреатом двух премий «Золотая маска», трех театральных наград Санкт-Петербурга «Золотой софит». В 2010 году он удостоился кинопремии «Ника».
Актер запомнился зрителям по ролям в фильмах «Окно в Париж» и «Русский ковчег». Всего он снялся в 60 картинах.
Актер Сергей Колесников 28 апреля умер на 69-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».
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