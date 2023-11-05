Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий
5 ноября 202316:44
Народный артист России Владимир Белецкий скончался на 86-м году жизни, сообщил портал «Кино-театр.ру».
По информации портала, артиста не стало 3 ноября. Причина смерти не называется.
Белецкий родился в 1938 году. Актер окончил Театральное училище имени Щукина.
В 1983 году Белецкому присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 1999-м - народного артиста. Массовому зрителю он запомнился по роли в сериале «Улица разбитых фонарей».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru