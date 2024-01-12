Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Гавлич

Пользователи уточнили на странице артиста, что Гавлич ушел из жизни 31 декабря в станице Братковка Краснодарского края.

Сергей Гавлич родился в Норильске. Окончив школу, будущий актер поступил в Институт культуры, позже ушел в армию, а после демобилизации стал студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне Российский государственный институт сценических искусств). В 1975-1979 годах Гавлич работал в Псковском драматическом театре, после присоединился к труппе петербургского Молодежного театра на Фонтанке, где служил до 2018 года.

Помимо работы в театре, актер снимался в сериалах и кино. Гавлич известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила», а также по фильму «Утомленные солнцем 2: Цитадель».

