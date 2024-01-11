Умер актер из фильма «Люди Икс» Адан Канто
Мексиканский актер Адан Канто умер на 43-м году жизни. Об этом пишет Variety.
По данным издания, причиной смерти Канто стал рак аппендикса. Артист скончался в понедельник, 8 января.
Адан Канто начал карьеру в Мексике, с 2009 года актер снимался в местных фильмах и сериалах. В 2013-м Канто сыграл одну из ролей в американском сериале «Последователи». Также актер известен по фильму «Люди Икс: Дни минувшего будущего», сериалам «Нарко», «Последний кандидат», «Уборщица».
Ранее стало известно о смерти актера Кристиана Оливера, он погиб в авиакатастрофе на Карибах, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон опроверг сообщения о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство
- Число жертв землетрясений в Японии выросло до 213
- В Курской области нейтрализовали два украинских дрона
- АТОР: Россияне в 2023 году побили исторический рекорд по турпотоку на Сейшелы
- Умер актер из фильма «Люди Икс» Адан Канто
- В России хотят запретить продажу безалкогольного пива детям
- Telegram в России опередил по популярности TikTok
- Средний размер пенсий на Украине составил менее 13 тысяч рублей
- МВД: Мошенники с помощью ИИ генерируют голосовые сообщения владельцев аккаунта
- СМИ: Бои между Израилем и ХАМАС возобновились в Дженине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru