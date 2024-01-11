Умер актер из фильма «Люди Икс» Адан Канто

Мексиканский актер Адан Канто умер на 43-м году жизни. Об этом пишет Variety.

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По данным издания, причиной смерти Канто стал рак аппендикса. Артист скончался в понедельник, 8 января.

Адан Канто начал карьеру в Мексике, с 2009 года актер снимался в местных фильмах и сериалах. В 2013-м Канто сыграл одну из ролей в американском сериале «Последователи». Также актер известен по фильму «Люди Икс: Дни минувшего будущего», сериалам «Нарко», «Последний кандидат», «Уборщица».

Ранее стало известно о смерти актера Кристиана Оливера, он погиб в авиакатастрофе на Карибах, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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