Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Марушев
Актер Александр Марушев умер на 59-м году жизни. Об этом сообщил артист Владимир Сухов в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева... Тяжело это осознавать...» — написал Сухов в пятницу.
Причина смерти актера не уточняется.
Александр Марушев родился в 1965 году, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, служил в театре «СамАрт», Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, а также в московском Театре имени Н.Гоголя. Кроме того, артист с 2000 года снимался в кино, он известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Мажор», «Спросите медсестру» и многих других.
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