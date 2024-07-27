Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Марушев

«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева... Тяжело это осознавать...» — написал Сухов в пятницу.

Причина смерти актера не уточняется.

Александр Марушев родился в 1965 году, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, служил в театре «СамАрт», Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, а также в московском Театре имени Н.Гоголя. Кроме того, артист с 2000 года снимался в кино, он известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Мажор», «Спросите медсестру» и многих других.

