Актер из сериала «Поросль» Каракорский умер в 66 лет
Актер и сценарист Виталий Каракорский умер на 67-м году жизни. Об этом в своих социальных сетях сообщила Еврейская община Литвы.
Артист умер 6 июля, однако об этом стало известно только сейчас. Причина ухода из жизни не называется.
Каракорский родился в январе 1958 года в Бобруйске. Служил в местном Драматическом театре.
В кино начал сниматься в начале 1990-х годов. Самыми известными работами Каракорского стали роли в сериале «Поросль» и фильме «Вегетарианец».
Ранее в возрасте 62 лет умер актер Игорь Лучихин. Он сыграл в сериале «Гражданин начальник», фильмах «Солнцепек» и «Дорога к дому», отмечает «Радиоточка НСН».
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