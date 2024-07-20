Актер из сериала «Поросль» Каракорский умер в 66 лет

Артист умер 6 июля, однако об этом стало известно только сейчас. Причина ухода из жизни не называется.

Каракорский родился в январе 1958 года в Бобруйске. Служил в местном Драматическом театре.

В кино начал сниматься в начале 1990-х годов. Самыми известными работами Каракорского стали роли в сериале «Поросль» и фильме «Вегетарианец».

Ранее в возрасте 62 лет умер актер Игорь Лучихин. Он сыграл в сериале «Гражданин начальник», фильмах «Солнцепек» и «Дорога к дому», отмечает «Радиоточка НСН».

