Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Крючков

Отмечается, что актер театра и кино скончался еще 7 октября. Причина смерти не уточняется. Артисту было 80 лет.

В 1969 году Александр Крючков закончил ГИТИС. За время актерской карьеры он служил в Московском областном театре юного зрителя, Королевском драматическом театре и в Камерном областном театре. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Зрителям Крючков больше всего запомнился ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей-6», «След» и «Помни имя свое».