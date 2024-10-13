Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Крючков
Умер актер серила «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков. Соответствующая информация опубликована в базе данных портала «Кино-театр.ру».
Отмечается, что актер театра и кино скончался еще 7 октября. Причина смерти не уточняется. Артисту было 80 лет.
В 1969 году Александр Крючков закончил ГИТИС. За время актерской карьеры он служил в Московском областном театре юного зрителя, Королевском драматическом театре и в Камерном областном театре. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Зрителям Крючков больше всего запомнился ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей-6», «След» и «Помни имя свое».
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