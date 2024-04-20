Умер актер из украинского сериала «Слуга народа» Петр Никитин

Актер Петр Никитин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщили в украинском Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Причина смерти не называется.

Петр Никитин родился в 1963 году, окончил театральное отделение Харьковского института искусств и в 1990-2014 годах служил в Харьковском академическом драматическом театре. В 2021-м актер присоединился к труппе театра имени Франко.

С 2000-х годов Никитин снимался в украинских и российско-украинских фильмах и сериалах. Среди проектов артиста — «Высшая мера», «Время грехов», «Матч», «Шулер», «Слуга народа».

Ранее в Одессе умер советский и украинский актер Анатолий Дриженко, известный по фильму «Золотой теленок» и сериалу «Ликвидация».

