Умер актер из украинского сериала «Слуга народа» Петр Никитин
Актер Петр Никитин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщили в украинском Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.
Причина смерти не называется.
Петр Никитин родился в 1963 году, окончил театральное отделение Харьковского института искусств и в 1990-2014 годах служил в Харьковском академическом драматическом театре. В 2021-м актер присоединился к труппе театра имени Франко.
С 2000-х годов Никитин снимался в украинских и российско-украинских фильмах и сериалах. Среди проектов артиста — «Высшая мера», «Время грехов», «Матч», «Шулер», «Слуга народа».
Ранее в Одессе умер советский и украинский актер Анатолий Дриженко, известный по фильму «Золотой теленок» и сериалу «Ликвидация».
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