Умер актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка» Анатолий Дриженко

Советский и украинский актер Анатолий Дриженко умер в Одессе на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба местного музыкально-драматического театра.

Умер актер из «Убойной силы» Александр Саюталин

В театре назвали Дриженко настоящей душой коллектива. Причина смерти не называется. Актера похоронят 2 февраля.

Дриженко снимался в кино и играл в театре более 50 лет. Массовому зрителю он запомнился по фильму «Золотой теленок» и сериалу «Ликвидация».

Ранее в Одессе скончался украинский актер и сценарист Евгений Хаит. У 61-летнего артиста остановилось сердце, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмКиноАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры