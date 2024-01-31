Умер актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка» Анатолий Дриженко
31 января 202423:42
Советский и украинский актер Анатолий Дриженко умер в Одессе на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба местного музыкально-драматического театра.
В театре назвали Дриженко настоящей душой коллектива. Причина смерти не называется. Актера похоронят 2 февраля.
Дриженко снимался в кино и играл в театре более 50 лет. Массовому зрителю он запомнился по фильму «Золотой теленок» и сериалу «Ликвидация».
Ранее в Одессе скончался украинский актер и сценарист Евгений Хаит. У 61-летнего артиста остановилось сердце, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru