Умер актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка» Анатолий Дриженко

В театре назвали Дриженко настоящей душой коллектива. Причина смерти не называется. Актера похоронят 2 февраля.

Дриженко снимался в кино и играл в театре более 50 лет. Массовому зрителю он запомнился по фильму «Золотой теленок» и сериалу «Ликвидация».

Ранее в Одессе скончался украинский актер и сценарист Евгений Хаит. У 61-летнего артиста остановилось сердце, передает «Радиоточка НСН».

