Умер актер из «Склифосовского» и «Универа» Дмитрий Овчинников

На 51 году жизни скончался актер сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников, сообщили в пресс-службе Московского музыкального театра «Геликон-опера»

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Овчинников был солистом «Геликон-оперы», на его счету роли в «Севильском цирюльнике», «Борисе Годунове», «Леди Макбет Мценского уезда», «Царской невесте», «Золотом петушке», «Каменном госте», «Пиковой даме».

В фильмографии артиста многие известные кинопроекты: «Универ», «Склифосовский», «Молодежка», «Последний из Магикян», «Ивановы-Ивановы» и многие другие.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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