Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач
На 59-м году жизни скончался актер кино и сериалов, режиссер и сценарист Сергей Косач. Соответствующая информация появилась в его профиле на агрегаторе «Кино-театр.ру».
Косач был актером Роменского народного музыкально-драматического театра. В 1991-м окончил ГИТИС имени Луначарского, режиссерский факультет.
Кроме того, Косач является создателем ряда видеоклипов и рекламных роликов. Он работал с такими группами и исполнителями, как «Кармэн», «Комбинация», «Технология», Игорь Саруханов, Маша Распутина и многими другими.
На счету Косача приз «Овация» за лучший клип 1991 года на композицию «Бухгалтер» группы «Комбинации».
В качестве актера Косач появлялся в таких проектах, как «След», «Закон и порядок», «Солдаты» и других.
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