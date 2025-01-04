Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач

Косач был актером Роменского народного музыкально-драматического театра. В 1991-м окончил ГИТИС имени Луначарского, режиссерский факультет.

Кроме того, Косач является создателем ряда видеоклипов и рекламных роликов. Он работал с такими группами и исполнителями, как «Кармэн», «Комбинация», «Технология», Игорь Саруханов, Маша Распутина и многими другими.

На счету Косача приз «Овация» за лучший клип 1991 года на композицию «Бухгалтер» группы «Комбинации».

В качестве актера Косач появлялся в таких проектах, как «След», «Закон и порядок», «Солдаты» и других.

