Умерла актриса Евгения Добровольская
Умерла народная артистка России, актриса Евгения Добровольская, сообщает Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Ей было 60 лет.
"Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет", — написали в пресс-службе МХТ.
До этого сообщалось, что актриса боролась с тяжелой болезнью последний год. Дата и время прощания с народной артисткой станут известны позднее.
За 33 года службы в театре бывшая жена Михаила Ефремова сыграла десятки главных ролей. В браке с Ефремовым она была 7 лет — с 1990 по 1997 год. За это время у них родился сын Николай.
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