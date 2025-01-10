Умерла актриса Евгения Добровольская

Умерла народная артистка России, актриса Евгения Добровольская, сообщает Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Ей было 60 лет.



"Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет", — написали в пресс-службе МХТ.

До этого сообщалось, что актриса боролась с тяжелой болезнью последний год. Дата и время прощания с народной артисткой станут известны позднее.

За 33 года службы в театре бывшая жена Михаила Ефремова сыграла десятки главных ролей. В браке с Ефремовым она была 7 лет — с 1990 по 1997 год. За это время у них родился сын Николай.



