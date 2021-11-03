Умер актер из сериала «Бригада»

Актер Дмитрий Гуменецкий, сыгравший в сериале «Бригада» начальника охраны Саши Белого, скончался в возрасте 49 лет.

Как сообщает «Пятый канал», у актера была онкология. Ему было 49 лет.

Также по данным телеканала, в связи с болезнью Гуменецкий был условно-досрочно освобожден из колонии строгого режима в Рязанской области. Он был лишен свободы за хранение крупной партии наркотиков в 2015 году.

До того, как Гуменецкий получил роль в культовом сериале, он был майором спецназа. Профессионального актерского образования у него не было.



