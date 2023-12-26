Умер актер из сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин

«Ричард мирно скончался во сне», — заявил Радден.

По данным семьи актера, он ушел из жизни после продолжительной болезни, пишет Ura.ru.

Ричард Франклин родился в Лондоне, учился в Королевской академии драматического искусства, играл в театрах Вест-Энда. Актер также известен как драматург, ряд его пьес были поставлены на профессиональной сцене.

Кроме того, Франклин отметился работами в кино и сериалах. В частности, актер сыграл капитана Майка Йейтса в сериале «Доктор Кто» и участвовал в проектах «Шоу Миллисент Мартин», «Маленькие женщины», «Следопыты», «Сердцебиение».

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