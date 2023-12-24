Актер из «Людей в черном» и «Секретных материалов» умер на 100-м году жизни
Американский актер театра и кино Майк Нуссбаум умер в возрасте 99 лет. Некролог опубликовала газета Chicago Tribune.
Информацию о смерти подтвердила одна из дочерей артиста. Актер умер в своей постели по естественным причинам. Менее чем через неделю ему бы исполнилось 100 лет.
Нуссбаум родился 29 декабря 1923 года в Чикаго. Сниматься в кино начал в 1960-х годах. Он запомнился зрителям по фильмам «Люди в черном», сериалу «Секретные материалы» и другим картинам.
Известный по роли в сериале «Глухарь» российский актер театра и кино Алексей Черных умер в возрасте 43 лет. Причиной смерти стал инфаркт, передает «Радиоточка НСН».
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