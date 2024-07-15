Умер актер из сериала «Дальнобойщики» Юрий Кузьменко

В возрасте 75 лет скончался актер из сериала «Дальнобойщики» Юрий Кузьменко, об этом сообщил Союз кинематографистов России в Telegram-канале.

Причина смерти актера не сообщается. Кузьменко скончался 12 июля.

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Мужчина был не только актером, но и режиссером и сценаристом. Его актерский дебют состоялся в 1974 году в фильме «Ваши права?» режиссёра Инессы Селезнёвой. Всего в биографии актера 35 ролей в таких фильмах, как «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Неустановленное лицо», «Трагедия века», «Берегите женщин» и других.

Кузьменко выступил режиссером более 30 фильмов, в числе которых: «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и другие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Союз кинематографистов РФ t.me/UniKinoRF/1978
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