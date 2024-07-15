Умер актер из сериала «Дальнобойщики» Юрий Кузьменко
В возрасте 75 лет скончался актер из сериала «Дальнобойщики» Юрий Кузьменко, об этом сообщил Союз кинематографистов России в Telegram-канале.
Причина смерти актера не сообщается. Кузьменко скончался 12 июля.
Мужчина был не только актером, но и режиссером и сценаристом. Его актерский дебют состоялся в 1974 году в фильме «Ваши права?» режиссёра Инессы Селезнёвой. Всего в биографии актера 35 ролей в таких фильмах, как «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Неустановленное лицо», «Трагедия века», «Берегите женщин» и других.
Кузьменко выступил режиссером более 30 фильмов, в числе которых: «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и другие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пожар в Коктебеле распространился на заповедник «Карадагский»
- Захарова назвала предсказуемым покушение на Трампа
- СМИ: Китай хочет убедить ЕС принять свой мирный план по Украине
- Пожар у приусадебных участков в Севастополе потушили
- СМИ: Причиной катастрофы SSJ в Подмосковье может быть человеческий фактор
- Российские войска уничтожили британскую САУ в зоне проведения СВО
- Зеленский заявил, что Украине необходимы 25 систем ПВО Patriot
- Новак: Российской энергетике нужно 200-300 тысяч работников в год
- Из-за пробок у Крымского моста водителям рекомендовали выбирать другие маршруты
- Экс-командующего 58-й армией генерала Попова перевели под домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru