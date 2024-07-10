Турецкий актер Бурак Озчивит выступит на концертах в России

Знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит, известный по сериалам «Великолепный век», «Основание: Осман», «Черная любовь», приедет на гастроли в Россию, передает ТАСС.

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Он выступит в рамках концертов «Музыка турецких сериалов», которые пройдут в сентябре-октябре в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

«Слушатели смогут насладиться общением с прославленным актером и услышать любимую музыку», — заявили организаторы концертов.

Ранее звезда «Великолепного века» Озчивит призвал РФ и Турцию снять совместный сериал, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: предоставлено организаторами
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