Турецкий актер Бурак Озчивит выступит на концертах в России
10 июля 202412:20
Знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит, известный по сериалам «Великолепный век», «Основание: Осман», «Черная любовь», приедет на гастроли в Россию, передает ТАСС.
Он выступит в рамках концертов «Музыка турецких сериалов», которые пройдут в сентябре-октябре в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
«Слушатели смогут насладиться общением с прославленным актером и услышать любимую музыку», — заявили организаторы концертов.
Ранее звезда «Великолепного века» Озчивит призвал РФ и Турцию снять совместный сериал, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru