Умер актер из «Санта-Барбары» Чарльз Сайферс
Американский актер Чарльз Сайферс умер на 86-м году жизни. Об этом пишет Variety.
Как сообщил изданию менеджер артиста Крис Роу, Сайферс ушел из жизни 4 августа после непродолжительной болезни.
Чарльз Сайферс родился в 1939 году в американском Ниагара-Фолсе, учился в Американской академии драматического искусства, Los Angeles City College и Cal State LA Studios. Артист работал в театре Company of Angels, свою карьеру в кино он начал в 1970-х годах. Сайферс снимался в фильмах Джона Карпентера, а также в телесериалах, в том числе в известных проектах «Санта-Барбара» и «Скорая помощь».
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