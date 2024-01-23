Умер актер из «Убойной силы» Александр Саюталин

О кончине артиста сообщила петербургская компания «Триикс Медиа» на своей странице «ВКонтакте». Причина смерти не указана.

Саюталин родился в 1963 году. Поклонникам театра он известен по спектаклям «Завтра была война», «Левша» и другим.

Сниматься в кино артист начал в 1991 году. Он сыграл в сериалах «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Агент национальной безопасности».

В воскресенье стало известно о смерти актера Виталия Вашедского на 59-м году жизни. Он известен по фильмам «ДМБ», «Вирус» и «В тумане», отмечает «Радиоточка НСН».

