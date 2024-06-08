Умер актер из «Крепкого орешка 2» Том Бауэр
Актер Том Бауэр умер в США в возрасте 86 лет. Об этом пишет THR.
О кончине артиста сообщил его брат Роберт. Причина смерти не называется.
Том Бауэр родился в американском Денвере. В юности он играл за университетские команды по бейсболу, баскетболу, гольфу и планировал строить карьеру спортсмена, однако решил переехать в Нью-Йорк и заняться актерским мастерством. Бауэр учился в Американской академии драматических искусств и мастерской Джона Кассаветиса, снялся в своем первом фильме в 1957 году, но позже занялся частным сыском и 15 лет проработал детективом.
За свою карьеру артист сыграл более чем в 200 проектах в кино, на телевидении и в театре. В частности, Бауэр прославился ролями в сериалах «Уолтоны», «Полиция Майами: Отдел нравов», фильмах «Крепкий орешек 2», «У холмов есть глаза».
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