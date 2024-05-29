Умер актер из «Государственной границы» Богдан Козак

Сыгравший генерал-майора Осадчего в знаменитой советской ленте «Государственная граница» актер Богдан Козак скончался на 84 году жизни, сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

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Козак был профессором, академиком НАИУ, деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета.

Артист также служил во Львовском национальном театре. В 1988 году ему присвоили звание народного артиста Украинской ССР. Он был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Дебют Казака в кино состоялся в 1973 году в исторической драме «До последней минуты» Одесской киностудии. Козак сыграл националиста Ореста, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС / Борис Криштул
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