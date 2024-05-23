Умер художник Валерий Чтак

Художник Валерий Чтак (Валерий Учанов), участвующий в «Школе современного искусства» Авдея Тер-Оганьяна и арт-группе «Общество Радек», скончался в результате продолжительной болезни в возрасте 42 лет, сообщает портал «Артгид».

Чтак неоднократно попадал в списки самых влиятельных современных российских художников от профильных изданий. Его выставки проходили в стране и за рубежом.

Работы художника находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе (Латвия), Deutsche Bank а также в частных коллекциях.

В возрасте 34 лет Чтаку диагностировали рассеянный склероз. Незадолго до смерти у художника также выявили онкологическое заболевание.

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ФОТО: РИА Новости
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