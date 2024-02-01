Умер актер из фильмов «Бэтмен» и «Миссия невыполнима» Уильям О'Коннелл
1 февраля 202422:58
Американский актер Уильям О'Коннелл ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщило издание Deadline со ссылкой на окружение артиста.
О'Коннелла не стало 1 февраля. Он умер на своем ранчо в Калифорнии. Причина смерти не называется.
За свою карьеру актер сыграл в более чем 70 фильмах. Среди них - «Миссия невыполнима», «Бэтмен», «Ангелы Чарли» и «Стартрек».
Ранее американский актер Хинтон Баттл умер в возрасте 67 лет. Он известен по роли Страшилы в бродвейском мюзикле «Волшебник», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru