Умер актер из фильмов «Бэтмен» и «Миссия невыполнима» Уильям О'Коннелл

О'Коннелла не стало 1 февраля. Он умер на своем ранчо в Калифорнии. Причина смерти не называется.

За свою карьеру актер сыграл в более чем 70 фильмах. Среди них - «Миссия невыполнима», «Бэтмен», «Ангелы Чарли» и «Стартрек».

Ранее американский актер Хинтон Баттл умер в возрасте 67 лет. Он известен по роли Страшилы в бродвейском мюзикле «Волшебник», отмечает «Радиоточка НСН».

