Умер медведь, снявшийся в «Игре престолов»
В возрасте 21 года умер аляскинский медведь гризли, снявшийся в фильме «В диких условиях» и в сериале «Игра престолов», сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Отмечается, что последний год животное по кличке Медведь Барт II испытывало проблемы со здоровьем.
Исполнительный директор фонда Vital Ground Райан Лати рассказал, что медведь внес значительный вклад в сохранение среды обитания гризли.
Барта и его сестру нашли биологи в горах в Аляске, после того, как их мать убил охотник. Животное начали привлекать к съемкам еще в 2001 году. Он прославился благодаря таким фильмам, как «Доктор Дулиттл 2», «Клиника», «Игра престолов» и другие.
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