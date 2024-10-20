Умер актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин

Заслуженный артист России, актер театра и кино Анатолий Гридин умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Мариинского театра.

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Крючков

Актер умер в ночь на 19 октября. Мариинский театр опубликовал некролог на своем сайте. Причина смерти не названа.

Гридин родился 20 октября 1929 года. Начал карьеру в Новосибирском театре оперы и балета. Дебютировал на сцене в постановке «Эсмеральда».

Зрителям Гридин известен по ролям в фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Марьяна из Гранады», «Анюта» и других картинах, отмечает «Радиоточка «НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры