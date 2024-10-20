Умер актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин
20 октября 202416:15
Заслуженный артист России, актер театра и кино Анатолий Гридин умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Мариинского театра.
Актер умер в ночь на 19 октября. Мариинский театр опубликовал некролог на своем сайте. Причина смерти не названа.
Гридин родился 20 октября 1929 года. Начал карьеру в Новосибирском театре оперы и балета. Дебютировал на сцене в постановке «Эсмеральда».
Зрителям Гридин известен по ролям в фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Марьяна из Гранады», «Анюта» и других картинах, отмечает «Радиоточка «НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru