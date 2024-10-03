Умер актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков
Актер из фильма «Сволочи» режиссера Александра Атанесяна Алексей Облаков скончался в возрасте 41 года, сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Лешка Тучка, 2.11.1982 — 2.10.2024. Скорбим», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.
Актер дебютировал в кино в 2006 году, исполнив роль в драме «Сволочи», также он снялся в таких кинолентах, как «Боец. Рождение легенды», «СОБР», «Молодая гвардия». Также Облаков работал каскадером в фильме «Неверность», сериалах «Молодая гвардия», «Тайны дворцовых переворотов» и других.
Ранее стало известно, что медики спасли жизнь актера Василия Ливанова, удалив тромб, представлявший смертельную опасность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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