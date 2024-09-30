Умер актер Джон Эштон из «Полицейского из Беверли-Хиллз»

Американский актер Джон Эштон умер в возрасте 76 лет в городе Форт-Коллинзе штат Колорадо, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера артиста Алана Сомерса.

Среди известных работ актера роли в двух частях фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз», в которых Эштон снимался вместе с Эдди Мерфи. Он также появился в четвертой ленте «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» 2024 года.

Помимо фильмов артист снимался и в сериалах, в том числе в проектах «Коломбо» (1968-2003) и «Я знаю, что мое имя Стивен» (1989).

Уточняется, что актер умер после долгой борьбы с раком.

