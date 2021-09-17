Умер актер из фильма «Нюхач»

Причина смерти актера не уточняется. Юлдашев выразил соболезнования родным и близким актера.

Иргашев начал сниматься в кино в 1966 году после окончания театрального института. За карьеру он снял в более, чем ста фильмах, среди которых «Нюхач», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и другие.

