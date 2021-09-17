Умер актер из фильма «Нюхач»
17 сентября 202119:28
Актер, народный артист Узбекистана Шухрат Иргашев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кинорежиссера Улугбека Юлдашева.
Причина смерти актера не уточняется. Юлдашев выразил соболезнования родным и близким актера.
Иргашев начал сниматься в кино в 1966 году после окончания театрального института. За карьеру он снял в более, чем ста фильмах, среди которых «Нюхач», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru