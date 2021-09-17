В Лондоне умер создатель компьютеров Spectrum
В Лондоне в своем доме скончался создатель компьютеров Spectrum. Ему был 81 год. В последнее время Клайв Синклер тяжело болел.
Бизнесмен создал компанию Sinclair Radionics. Его фирма занималась производством карманных калькуляторов и электронных часов. Первые такие устройства выпустили в 1972 году. Мировую славу предпринимателю принёс ZX Spectrum — это самый дешёвый домашний компьютер, который появился в 1980-х. Его стоимость была от 80 до 100 фунтов. Это сделало устройство доступным массовому покупателю. Позже на рынок вышли новые модели Spectrum. Ими оснащали компьютерные классы в школах Британии.
По указу Маргарет Тэтчер в 1983 году Синклера посвятили в рыцари. В том же году изобретателя признали бизнесменом года.
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