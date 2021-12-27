Умер озвучивший Дамблдора в «Гарри Поттере» актер Андрей Ярославцев

«Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев <...> Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа», — написал Череватенко в соцсети «ВКонтакте».

Андрей Ярославцев родился в 1957 году в Москве. В 1978 году артист окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в группу Театра имени Вахтангова, пишет «Свободная пресса». Ярославцев принимал участие в озвучке около 240 фильмов, его голосом говорят профессор Альбус Дамблдор в «Гарри Поттере», Оптимус Прайм в «Трансформерах», Гимли во «Властелине колец», пишет Газета.ру.

