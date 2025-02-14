Умер актер из фильма «Иисус Христос — суперзвезда» Боб Бингхэм
Американский актер и певец Боб Бингхэм умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщается в некрологе, который опубликовал похоронный дом Beecher.
Артист ушел из жизни 8 февраля из-за последствий коронавирусной инфекции. Других подробностей не приводится.
Боб Бингхэм родился в 1946 году в Сиэтле. Артист учился в Вашингтонском университете, изучал пение и актерское мастерство. Бингхэм участвовал в театральных постановках, в том числе на Бродвее — в рок-опере «Иисус Христос - суперзвезда». Позже актер снялся в одноименном фильме, основанном на этом произведении. По данным СМИ, в 1970-х актер оставил шоу-бизнес и занял руководящую должность на фабрике, производящей застежки-молнии.
Ранее на 86-м году жизни умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» Патрик Мориарти.
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