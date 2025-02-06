Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» Патрик Мориарти

На 86 году жизни скончался английский актер Патрик Мориарти, передает портал IMDb.

Артист известен широкому зрителю своими ролями Гарри «Топора» в фильме «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи и Рэйзорса в фильме Джона Маккензи «Долгая Страстная пятница». Также артист снимался в «Челюстях», «Чаплине» и сериалах «Дюна» Джона Харрисона и «Дети Дюны» Грега Яйтанса.

За свою карьеру, которая началась у Мориарти в 1970-х годах, он принял участие в 45 кинофильмах и телешоу.

Перед тем, как стать актером, Мориарти был боксером и портовым грузчиком. Однажды в порту снимали фильм. Продюсер Тони Гарнетт заметил Мориарти в одном из доков и предложил сыграть небольшую роль. Так и началась актерская карьера Мориарти. Затем он сыграл второстепенные роли в фильмах «Квадрофения» и «Отбросы», но именно «Долгая Страстная пятница» вывела его в топ-листы кастингов и сделала узнаваемым для массового зрителя.



Мориарти скончался 2 февраля, однако о его смерти стало известно только сейчас. Причина и подробности смерти не раскрываются.

