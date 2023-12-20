Российский актер Сергей Рыжов умер на 80-м году жизни

Причина смерти артиста не названа. Его похоронят 23 декабря.

Рыжов родился 2 марта 1944 года в селе Баженово Горьковской области. Окончил Арзамасский педагогический институт.

На протяжении 46 лет актер служил в Русском театре в Бурятии. Он сыграл более 150 ролей.

Рыжов получил известность после съемках в фильмах «Угрюм-река» и «Недоросль», а также в молодежном сериале на ТНТ «Бонус».

Накануне Оренбургский драматический театр им. Максима Горького сообщил о смерти народной артистки России Александры Жигаловой в возрасте 94 лет, передает «Радиоточка НСН».

