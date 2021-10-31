Умер актер из фильма «Айвенго» Алексей Колесник

На 72-м году жизни умер советский и украинский актер театра и кино Алексей Колесник. Об этом сообщил пресс-секретарь международного форума «Золотой Витязь» Владимир Головкин в Facebook.

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Известно, что актер скончался 30 октября. О причине смерти не сообщается.

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года. Его родина - город Карловка Полтавской области. Артист дебютировал в эпизодической роли в фильме 1973 года «Как закалялась сталь». Всего на его счету работа более чем в 50 фильмах и сериалах. В частности, «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Легенда о княгине Ольге», «Овод», «Холодное лете пятьдесят третьего…», а также сериал «Возвращение Мухтара».

За лучшую мужскую роль второго плана в картине «ТотКтоПрошелСквозьОгонь» Колесник стал лауреатом Международного фестиваля «Золотой Витязь» и был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

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ФОТО: pixabay.com
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