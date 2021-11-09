Умер актер из «Дюны»

По данным издания, Стоквелл скончался 7 ноября в своем доме, отмечается, что американский актер ушел из жизни во сне.

Дин Стоквелл родился в 1936 года в Северном Голливуде, уже в семилетнем возрасте он появился на большом экране. Стоквелл успешно продолжил карьеру, почти сразу начав исполнять роли первого плана, и снялся в нескольких десятках фильмов. Наибольшую известность актер получил после работ в сериале «Квантовый скачок», фильмах «Синий бархат» и «Дюна».

В 1988 году Стоквелла номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Замужем за мафией», в 1959-м и 1962-м он был признан лучшим актером на Каннском кинофестивале. Кроме того, в 1992 году актер получил звезду на Голливудской «Аллее славы».

