Умер актер из «Дюны»
Актер Дин Стоквелл скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет журнал Variety, ссылаясь на близкие к артисту источники.
По данным издания, Стоквелл скончался 7 ноября в своем доме, отмечается, что американский актер ушел из жизни во сне.
Дин Стоквелл родился в 1936 года в Северном Голливуде, уже в семилетнем возрасте он появился на большом экране. Стоквелл успешно продолжил карьеру, почти сразу начав исполнять роли первого плана, и снялся в нескольких десятках фильмов. Наибольшую известность актер получил после работ в сериале «Квантовый скачок», фильмах «Синий бархат» и «Дюна».
В 1988 году Стоквелла номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Замужем за мафией», в 1959-м и 1962-м он был признан лучшим актером на Каннском кинофестивале. Кроме того, в 1992 году актер получил звезду на Голливудской «Аллее славы».
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