Умер актер из «Доктора Хауса» Андре Брауэр
Американский актер Андре Брауэр умер в возрасте 61 года. Об этом пишет Variety, ссылаясь на агента артиста.
«Андре Брауэр... умер в понедельник из-за скоротечной болезни», — отмечает издание.
Брауэр снимался в сериалах «Доктор Хаус», «Бруклин 9-9», а также известен по ролям в фильмах «Солт» и «Город ангелов». Актер — лауреат двух премий «Эмми»: в 1998 году Брауэр получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале «Убойный отдел», а в 2006-м был удостоен статуэтки как лучший актер мини-сериала за проект «Вор».
Ранее на 83-м году жизни умер американский актер Райан О'Нил, напоминает RT.
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