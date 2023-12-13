Умер актер из «Доктора Хауса» Андре Брауэр

«Андре Брауэр... умер в понедельник из-за скоротечной болезни», — отмечает издание.

Брауэр снимался в сериалах «Доктор Хаус», «Бруклин 9-9», а также известен по ролям в фильмах «Солт» и «Город ангелов». Актер — лауреат двух премий «Эмми»: в 1998 году Брауэр получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале «Убойный отдел», а в 2006-м был удостоен статуэтки как лучший актер мини-сериала за проект «Вор».

Ранее на 83-м году жизни умер американский актер Райан О'Нил, напоминает RT.

