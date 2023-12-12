Умерла актриса из «Санта-Барбары» Ширли Энн Филд
Британская актриса Ширли Энн Филд умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на семью артистки.
Причина смерти не называется.
Ширли Энн Филд (Брумфилд) родилась в 1936 году в Эссексе. Актриса начала карьеру как пин-ап-модель, в 1950-х годах она уже снималась в кино в ролях второго плана и в эпизодах. Первой заметной работой Филд стал фильм «Ужасы Черного музея». В фильмографии актрисы несколько десятков картин. В частности, Филд сыграла в проектах «Сила троих», «История любви леди Чаттерлей», «Альфи», «Подглядывающий Том», «Дом живых мертвецов», сериалах «Санта-Барбара» и «Она написала убийство».
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