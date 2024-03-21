Умер актер из «Бегущего по лезвию» Майкл Эммет Уолш

Отмечается, что Уолш умер 19 марта в больнице в Сент-Олбансе в результате остановки сердца.

Майкл Эммет Уолш родился в американском Огденсбурге, получил степень бакалавра делового администрирования в университете Кларксон, однако позже переехал в Нью-Йорк и начал карьеру актера. Артист снялся более чем в ста проектах, среди самых известных его работ — «Удар по воротам», «Испытательный срок», «Придурок», «Зубастики», «Байки из склепа», «Рождество с неудачниками». В 1984 году Уолш получил премию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль в фильме братьев Коэн «Просто кровь». Кроме того, в 2018 году артист вошел в Зал славы характерных актеров за исполнение роли капитана полиции Брайанта в ленте «Бегущий по лезвию».

Ранее в возрасте 83 лет умер шотландский актер Питер Келли, напоминает телеканал «360».

