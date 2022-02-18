Умер актер Геннадий Юхтин

Умер советский и российский актер Геннадий Юхтин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ему было 89 лет.

Умер заслуженный артист России Геннадий Митрофанов

Ранее издание News.ru сообщило, что артиста госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке, так как у него диагностировали коронавирус.

Геннадий Юхтин - актер, народный артист России. В 2008 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Стал известен российскому зрителю благодаря таким фильмам, как «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» и другие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураКиноСмертьАктер
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