Скончался актер из «Тихого Дона» Владимир Крашенинников

Причина смерти артиста не уточняется, отмечено лишь, что она была скоропостижной. Театр выразил соболезнования родным и близким актера. Там заявили, что Крашенинников был доброжелательным, оптимистичным и жизнерадостным человеком.

Актер стал сниматься в кино с 1978 года, он исполнил яркие роли в таких фильмах, как «Женитьба Белугина» и в экранизации «Тихий Дон» 2015 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

