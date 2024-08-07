Скончался актер из «Тихого Дона» Владимир Крашенинников
Советский и российский актер театра и телевидения Владимир Крашенинников ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщил Театр «Свободное пространство» на своей странице в социальной сети Вконтакте.
Причина смерти артиста не уточняется, отмечено лишь, что она была скоропостижной. Театр выразил соболезнования родным и близким актера. Там заявили, что Крашенинников был доброжелательным, оптимистичным и жизнерадостным человеком.
Актер стал сниматься в кино с 1978 года, он исполнил яркие роли в таких фильмах, как «Женитьба Белугина» и в экранизации «Тихий Дон» 2015 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru