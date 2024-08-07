Скончался актер из «Тихого Дона» Владимир Крашенинников

Советский и российский актер театра и телевидения Владимир Крашенинников ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщил Театр «Свободное пространство» на своей странице в социальной сети Вконтакте.

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Причина смерти артиста не уточняется, отмечено лишь, что она была скоропостижной. Театр выразил соболезнования родным и близким актера. Там заявили, что Крашенинников был доброжелательным, оптимистичным и жизнерадостным человеком.

Актер стал сниматься в кино с 1978 года, он исполнил яркие роли в таких фильмах, как «Женитьба Белугина» и в экранизации «Тихий Дон» 2015 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Театр Свободное пространство
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