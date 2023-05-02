Актёр из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» умер в Москве
Актёр Михаил Бескоровайный, известный зрителям по ролям в популярных сериалах и озвучиванием зарубежных фильмов, умер в российской столице на 66 году жизни. Как сообщает Regnum, причина смерти артиста – острый сердечный приступ.
На счету актёра Бескоровайного более 50 ролей в сериалах и фильмах. Среди наиболее известных - «Марш Турецкого», «Москва. Центральный округ», «Моя прекрасная няня», «Кухня».
В качестве актёра озвучания он работал на фильмах «Отступники», «Бэтмен: Начало», «Гарри Поттер и дары смерти: часть 1» и многих других.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшую субботу стало известно о кончине известного советский и российского актер театра и кино Сергея Колесникова. Ему шел 69 год.
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