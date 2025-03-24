Добровольская и Мадянов посмертно удостоены премии «Ника» за роли второго плана
Евгения Добровольская и Роман Мадянов стали лауреатами премии «Ника» в номинации «Лучшая роль второго плана». Об этом стало известно по итогам церемонии вручения наград, состоявшейся 24 марта в Москве.
Добровольская получила награду за роль в фильме «Хуже всех», а Мадянов — за работу в картине «Любовь Советского Союза». Оба актера были удостоены премии посмертно.
Премия «Ника», учрежденная в 1987 году, остается одной из главных наград в российской кинематографии.
Победителей в основных номинациях определяет Академия кинематографических искусств, в которую входят более 500 профессионалов отрасли, передает «Радиоточка НСН».
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