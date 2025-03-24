Добровольская и Мадянов посмертно удостоены премии «Ника» за роли второго плана

Евгения Добровольская и Роман Мадянов стали лауреатами премии «Ника» в номинации «Лучшая роль второго плана». Об этом стало известно по итогам церемонии вручения наград, состоявшейся 24 марта в Москве.

Добровольская получила награду за роль в фильме «Хуже всех», а Мадянов — за работу в картине «Любовь Советского Союза». Оба актера были удостоены премии посмертно.