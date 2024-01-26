Юлия Снигирь рассказала о ссорах с Евгением Цыгановым на съемках «Мастера и Маргариты»
Актриса Юлия Снигирь призналась, что иногда ссорилась с мужем Евгением Цыгановым на съемках фильма «Мастер и Маргарита». О съемках она рассказала журналу OK!.
Она отметила, что ссоры случались еще до съемок, когда коллеги и возлюбленные обсуждали предстоящую сцену. Актриса заявила, что не любит получать советы по работе от Цыганова.
В России 25 января в прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Работа над картиной Локшина растянулась на пять лет. Критики называют картину самостоятельным произведением, которое демонстрирует смелость его авторов, передает ТАСС со ссылкой на театрального критика Валерия Кичина.
Предпродажи билетов на фильм «Мастер и Маргарита» составили 34,9 миллиона рублей, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». Результат картины Михаила Локшина стал рекордным со времен фильма «Вызов» с предпродажами на сумму 49,36 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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