Юлия Снигирь рассказала о ссорах с Евгением Цыгановым на съемках «Мастера и Маргариты»

Актриса Юлия Снигирь призналась, что иногда ссорилась с мужем Евгением Цыгановым на съемках фильма «Мастер и Маргарита». О съемках она рассказала журналу OK!.

Она отметила, что ссоры случались еще до съемок, когда коллеги и возлюбленные обсуждали предстоящую сцену. Актриса заявила, что не любит получать советы по работе от Цыганова.