Леонид Ярмольник признался, что не понял роман «Мастер и Маргарита»

Актер Леонид Ярмольник заявил, что за свою жизнь так и не смог полностью понять роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

По его словам, он начал вникать в произведение лишь после второго прочтения. При этом, указал актер, он до сих пор не понял роман полностью.