Леонид Ярмольник признался, что не понял роман «Мастер и Маргарита»

Актер Леонид Ярмольник заявил, что за свою жизнь так и не смог полностью понять роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

По его словам, он начал вникать в произведение лишь после второго прочтения. При этом, указал актер, он до сих пор не понял роман полностью.

Состоялся предпоказ фильма «Мастер и Маргарита»

На премьере фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина он отметил, что так или иначе новая интерпретация романа не пройдет незамеченной. В новой экранизации сам Ярмольник сыграл доктора Стравинского.

«Абсолютно уверен, что картина вызовет невероятный интерес», — приводит «Комсомольская правда» слова Ярмольника.

Фильм «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова вышел в российский прокат 25 января. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Локшина растянулась на пять лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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