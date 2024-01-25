Леонид Ярмольник признался, что не понял роман «Мастер и Маргарита»
Актер Леонид Ярмольник заявил, что за свою жизнь так и не смог полностью понять роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
По его словам, он начал вникать в произведение лишь после второго прочтения. При этом, указал актер, он до сих пор не понял роман полностью.
На премьере фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина он отметил, что так или иначе новая интерпретация романа не пройдет незамеченной. В новой экранизации сам Ярмольник сыграл доктора Стравинского.
«Абсолютно уверен, что картина вызовет невероятный интерес», — приводит «Комсомольская правда» слова Ярмольника.
Фильм «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова вышел в российский прокат 25 января. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Локшина растянулась на пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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