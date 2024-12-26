Анна Пересильд рассталась с актером Ярославом Могильниковым
Дочь Юлии Пересильд, юная актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале «Слове пацана. Кровь на асфальте» и актер Ярослав Могильников, исполнивший в проекте роль Ералаша, расстались. Об этом Пересильд написала в своем Telegram-канале.
«Мы остались в хороших отношениях ,так как ценим друг друга», - уточнила она.
Актриса также попросила представителей СМИ и аудиторию не задавать дополнительных вопросов. Ранее актеры неоднократно появлялись вместе на публике, Пересильд также выкладывала в соцсеть совместные фотографии.
Ярослав Могильников рассказал НСН, что после съемок в новом фильме «Красный шелк» он приобрел интерес к чтению и страх перед поездами, в которых теперь «всегда ищет шпионов», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru