Анна Пересильд рассталась с актером Ярославом Могильниковым

Дочь Юлии Пересильд, юная актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале «Слове пацана. Кровь на асфальте» и актер Ярослав Могильников, исполнивший в проекте роль Ералаша, расстались. Об этом Пересильд написала в своем Telegram-канале.

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«Мы остались в хороших отношениях ,так как ценим друг друга», - уточнила она.

Актриса также попросила представителей СМИ и аудиторию не задавать дополнительных вопросов. Ранее актеры неоднократно появлялись вместе на публике, Пересильд также выкладывала в соцсеть совместные фотографии.

Ярослав Могильников рассказал НСН, что после съемок в новом фильме «Красный шелк» он приобрел интерес к чтению и страх перед поездами, в которых теперь «всегда ищет шпионов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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