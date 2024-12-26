Анна Пересильд рассталась с актером Ярославом Могильниковым

«Мы остались в хороших отношениях ,так как ценим друг друга», - уточнила она.

Актриса также попросила представителей СМИ и аудиторию не задавать дополнительных вопросов. Ранее актеры неоднократно появлялись вместе на публике, Пересильд также выкладывала в соцсеть совместные фотографии.

Ярослав Могильников рассказал НСН, что после съемок в новом фильме «Красный шелк» он приобрел интерес к чтению и страх перед поездами, в которых теперь «всегда ищет шпионов», передает «Радиоточка НСН».

