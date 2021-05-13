Юлия Пересильд отправится на МКС для съемок фильма

Российская актриса Юлия Пересильд отобрана для съемок фильма «Вызов», которые пройдут на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Роскосмос.

Отмечается, что команда выбрана по результатам «медицинского и творческого отбора». В космос полетят режиссер Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также дублирующий экипаж — Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС был объявлен Первым каналом и Роскосмосом в ноябре прошлого года.